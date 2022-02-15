«Малые Олимпийские игры» устроили в Локнянском районе

23:48, 15 февраля 2022, ПАИ

В Миритиницкой основной школе Локнянского района состоялся спортивный праздник «Малые Олимпийские игры», посвящённый 24-м Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает районная газета «Восход».

В преддверии праздника прошли тематические классные часы, беседы, на которых говорили об истории олимпийского движения, когда Россия впервые стала принимать участие в Олимпийских играх. Ребята познакомились с выдающимися олимпийскими спортсменами, которые принесли медали России, узнали о новых видах спорта, соревнования по которым пройдут впервые в Пекине. Перед началом праздника участникам пожелали удачи, здоровья и побед.

Юные спортсмены состязались в биатлоне, хоккее, фигурном катании, лыжном беге и кёрлинге. Прошла эстафета «Доставь огонь». В биатлоне вместо винтовок были дротики от игры «Дартс» и мячики.