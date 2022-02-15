Мошенница представилась псковичкой и обманула пятерых петербургских пенсионеров

22:12, 15 февраля 2022, ПАИ

Мошенница, представившаяся жительницей Псковской области, за несколько дней обманула пятерых петербургских пенсионеров с обещанием вывезти их на отдых на Кубу. Об этом пишет fontanka.ru

14 февраля в полицию обратились пятеро жителей Невского района в возрасте от 63 до 83 лет. Они заявили, что с 11 по 17 января им звонила женщина, которая представлялась 27-летней уроженкой Псковской области. Она обещала льготную путёвку на Кубу стоимостью от 40 до 110 тысяч рублей. В общей сложности пенсионеры перевели неизвестной 270 тысяч рублей, однако на Кубу так и не поехали.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция Петербурга ищет мошенницу.