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Общество

Певец Сергей Мазаев вошёл в состав правления Российского детского фонда

Новым лидером Детского фонда стал Дмитрий Лиханов, который несколько лет до этого был первым заместителем председателя этой общественной организации. За его кандидатуру проголосовали участники состоявшейся сегодня конференции Общероссийской общественной благотворительной организации «Российский детский фонд». В ней приняли участие члены президиума правления РДФ и делегаты от 63 региональных отделений, сообщается на сайте фонда.

Также на конференции был изменен состав правления фонда – в связи с кадровыми перестановками в региональных отделениях и пополнением новыми членами. В правление вошли писатель, общественный деятель Михаил Сеславинский; заслуженный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер Сергей Мазаев; главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин; народный художник России, академик РАХ Дмитрий Белюкин.

Сергей Мазаев

Новые члены правления рассказали о проблемах детства, которые их волнуют. Сергей Мазаев говорил о необходимости расширить возможности духовного развития для ребят из незащищенных слоев населения. «Фонд должен давать таким ребятам больше шансов подняться по социальным ступеням», – подчеркнул музыкант.

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