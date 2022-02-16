Представители «Экопрома» провели выездную встречу с юридическими лицами Дедовичского района

11:29, 16 февраля 2022, ПАИ

15 февраля состоялась встреча представителей филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) с юридическими лицами Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Выездная встреча прошла в библиотеке городского поселения Дедовичи, провели ее специалисты регоператора - руководитель центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева, руководитель договорного отдела Константин Алексеев и специалист по работе с клиентами Николай Богданов. Всего в ней прияли участие порядка 20 человек – представителей малого предпринимательства Дедовичского района.

Сотрудники «Экопрома» ответили на интересующие вопросы: рассказали о порядке заключения договоров, величине тарифа, частоте и периодичности вывоза, сортировке и т. д. По окончании диалога между регоператором и представителями малого бизнеса было заключено 7 договоров.

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) настоятельно рекомендует всем юридическим лицам заключить договор за услугу по обращению с ТКО, предотвратив судебные иски в будущем. Напомним, что в отношении 300 юридических лиц за уклонение от заключение договора уже переданы документы в суд.