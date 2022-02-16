Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Представители «Экопрома» провели выездную встречу с юридическими лицами Дедовичского района

15 февраля состоялась встреча представителей филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) с юридическими лицами Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Выездная встреча прошла в библиотеке городского поселения Дедовичи, провели ее специалисты регоператора - руководитель центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева, руководитель договорного отдела Константин Алексеев и специалист по работе с клиентами Николай Богданов. Всего в ней прияли участие порядка 20 человек – представителей малого предпринимательства Дедовичского района.

Сотрудники «Экопрома» ответили на интересующие вопросы: рассказали о порядке заключения договоров, величине тарифа, частоте и периодичности вывоза, сортировке и т. д. По окончании диалога между регоператором и представителями малого бизнеса было заключено 7 договоров.

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) настоятельно рекомендует всем юридическим лицам заключить договор за услугу по обращению с ТКО, предотвратив судебные иски в будущем. Напомним, что в отношении 300 юридических лиц за уклонение от заключение договора уже переданы документы в суд. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Более 19 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализировали в России за сутки
16 февраля 2022

Представители «Экопрома» провели выездную встречу с юридическими лицами Дедовичского района
16 февраля 2022

Удаленная работа на дому. Где найти вакансии по удаленной занятости?
16 февраля 2022

97% преподавателей ПсковГУ привиты или переболели коронавирусом
16 февраля 2022

67% студентов ПсковГУ прошли вакцинацию от коронавируса
16 февраля 2022

Сухой и мокрый анатомические залы появились в ПсковГУ

16 февраля 2022

В ПсковГУ назвали условие для возвращения обычного пропускного режима
16 февраля 2022

Брифинг ректора ПсковГУ Натальи Ильиной проходит в медиацентре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...