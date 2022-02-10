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Общество

Регоператор по обращению с ТКО передал документы в суд в отношении более 300 юрлиц

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») передал в суд более 300 заявлений в отношении юридических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от заключения договоров. Общая сумма их задолженности составляет более 20 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В «Экопроме» рассказали, что заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регоператором обязаны все юридические лица и индивидуальные предприниматели. «Любая организация, независимо от организационно-правовой формы и предоставляемых услуг (реализуемых товаров), обязана соблюдать установленные законом санитарные нормы, в том числе осуществлять своевременный вывоз отходов, как бытового, так и промышленного назначения», - подчеркнули в компании.

Условий для освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя от заключения договора с региональным оператором ввиду отсутствия хозяйственной деятельности нет. Такое лицо обязано соблюдать федеральный закон об отходах, экологические и санитарно-эпидемиологические требования, за их нарушение предусмотрена административная ответственность.

За отсутствие договора с региональным оператором предусмотрен административный штраф на юридических лиц в размере от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Филиал ООО «Экопром» не только обращается в судебные органы за взысканием задолженности и неустойки. За прошедший месяц нарушителям было повторно отправлено 830 писем о необходимости заключения договора. Также будут поданы заявления в Роспотребназдор о возбуждении административных производств в отношении тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с кем не будет заключен договор на оказание услуг.

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