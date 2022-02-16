Сильный юго-западный ветер ожидается в Псковской области 17 февраля

14:07, 16 февраля 2022, ПАИ

17 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами умеренные. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области 0...+5 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.