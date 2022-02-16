Сильный юго-западный ветер ожидается в Псковской области 17 февраля
17 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами умеренные. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области 0...+5 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
16 февраля 2022
В эфире ОТР рассказали о производстве мясных продуктов, сыра и алмазов в Псковской области
16 февраля 2022
Видео: Динозавры и терминатор – видеорепортаж ПАИ об опочецком сварщике вышел в эфире ОТР