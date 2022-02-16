Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде

16:08, 16 февраля 2022, ПАИ

Российский фристайлист Илья Буров занял третье место в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости.

За прыжок в финале спортсмен получил 114,93 балла. Первое место занял китаец Ци Гуанпу (129,00 балла), вторым стал украинец Александр Абраменко (116,50), который принес своей сборной первую награду на Играх в Пекине.

Итоговые соревнования проходили в два этапа. В первом 12 спортсменов совершили по два прыжка, затем шестеро лучших получили решающую попытку.

Сейчас у российской команды 24 медали (четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград), это девятое место в общем зачете.

Ранее российские лыжницы завоевали бронзу Олимпиады в командном спринте. Больше новостей об Олимпиаде читайте в сюжете.