Таиланд переименует столицу в Крунг Тхеп Маха Накхон

16:31, 16 февраля 2022, ПАИ

Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, говорится в заявлении Королевского ученого совета Таиланда. Об этом пишет РИА Новости.

Название переводится как «Город Ангелов Великая Столица», при этом Bangkok останется в качестве неофициального обозначения города.

«Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу», — говорится в заявлении.

После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.

Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращенная, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.

Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon в Yangon.



