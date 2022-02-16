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Режиссёр Дома офицеров награждена медалью «За заслуги перед Псковом»

Режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева награждена медалью «За заслуги перед Псковом». С юбилеем и заслуженной наградой её поздравил глава администрации города Борис Елкин.

«Анна Маратовна – уникальный человек, который живёт культурой Пскова уже более 28 лет. Её заслуги трудно переоценить. Без Анны Маратовны не обходится практически ни одно значимое культурное событие города. Благодаря её творческой натуре, режиссёрскому чутью и художественному вкусу каждый праздник, организованный ею в Пскове, проходит на достойном уровне», – написал Борис Елкин на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил Анну Дмитриеву за профессионализм и преданность профессии, за большой вклад в развитие культуры города Пскова, патриотическое воспитание молодого поколения и за многие годы, отданные служению Пскову. Борис Елкин пожелал ей творческих успехов, новых идей, проектов и благодарных зрителей.

Решение наградить режиссёра муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» приняли депутаты Псковской городской Думы на 62-й сессии 11 февраля.

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