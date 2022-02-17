Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» открыта в центре народного творчества

11:29, 17 февраля 2022, ПАИ

В Псковском областном центре народного творчества открыта выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история», сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск».

На выставке представлены копии старинных фотографий. Быт и костюм народа сето, виды древнего Изборска и города Печоры можно увидеть на фотографиях.

Организаторы выставки: Псковский областной центр народного творчества, Государственный музей-заповедник «Изборск», Печорская районная организация «Этнокультурное общество сето».

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 до 15 марта в Пскове на улице Некрасова, 10.