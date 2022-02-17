Современную журналистику обсуждают в медиацентре ПАИ

12:33, 17 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит встреча с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким.

Участники встречи обсуждают проблемы и тенденции развития современной журналистики. В дискуссии принимают участие журналисты городской и областной прессы и телевидения, а также журналисты и редакторы районных газет.

Алексей Вишневецкий – автор сотен газетных публикаций, также он принимал участие в создании около тысячи документальных фильмов.

В 1982 году поступил на факультет журналистики МГУ, в 1987 году был практикантом в газете «Московская правда», в 1988 году был принят на работу в качестве внештатного корреспондента. С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к «Российской газете» – «Профи-спорт». С 1996 года начал работу на телеканалах НТВ, ТНТ и «Россия 1». С 2009 по 2012 год был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год – заместителем начальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1». С 1 декабря 2017 года является заместителем председателя Союза журналистов России.