Псковичей просят привезти в приют текстиль на подстилки для собак

13:15, 17 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники приюта «Шанс» в соцсетях организации просят псковичей привезти в приют старый текстиль на подстилки для собак.

«Друзья, зимой в приюте особенно нужен текстиль: пледы и одеяла, простыни и пододеяльники, ватные матрасы. Все бывшее в употреблении», – написали сотрудники «Шанса».

Они отметили, что особенно вещи из текстиля необходимы пожилым собакам и выздоравливающим. «Сейчас все тает, собаки мокрые, некоторые мочатся под себя. Менять подстилки приходится очень часто», – рассказали сотрудники организации. Они также отметили, что будут рады любому списанному постельному белью из учреждений региона.