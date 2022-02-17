В псковском «Кванториуме» подвели итоги соревнований по дронрейсингу

13:14, 17 февраля 2022, ПАИ

В псковском «Кванториуме» определили лучших пилотов на соревнованиях по дронрейсингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Кванториума».

Конкурс проходил среди обучающихся детского технопарка, финалистов наградили сертификатами от авиацентра «Середка». Возможность полетать на самолете получили Егор Абабков, Константин Вересов и Андрей Моисеев.

Участникам конкурса с помощью FPV очков было нужно пилотировать небольшими квадрокоптерами через воздушные ворота. На разных этапах оценивались скорость и маневренность.

Один из организаторов конкурса, наставник Аэроквантума Игорь Смирнов отметил, что многие участники начали заниматься в «Кванториуме» недавно и только учатся управлять квадрокоптерами, но уже показали хорошие результаты. «Надеемся, что наше соревнование вдохновит ребят и дальше развиваться в этой сфере», - сказал он.

В дальнейшем конкурс планируют проводить не только в стенах «Кванториума», но и на разных площадках, используя коптеры других моделей.