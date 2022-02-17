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Дома в Австралии будут строить из псковских сосен

Лесозавод «Судома» в Дедовичах (Псковская область) изготовил и отправил в Австралию первую партию термомодифицированных пиломатериалов из сосны. Заказчиком стала крупная компания, занимающаяся домостроением, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

В европейские страны завод поставляет порядка 70% выпускаемых материалов. Остальное — около 30% — экспортируется на дальние рынки: в Юго-Восточную Азию (Китай, Япония и Южная Корея) и на Ближний Восток.

«Австралия стала для нас одним из новых и перспективных направлений. Мы отгрузили первую партию термообработанных материалов, заказчик будет использовать их для внешней и внутренней отделки домов. В дальнейшем мы планируем развивать сотрудничество с партнером, а также расширять работу в стране по всему ассортименту нашей продукции», — рассказал коммерческий директор лесозавода «Судома» Олег Фокин.

В Дедовичах применяется технология термообработки на оборудовании французского производителя Métallerie du Sud Lorrain (MSL). В камерах термообработки преобразуются компоненты древесины: в вакууме дерево нагревается до 210°С, происходит расщепление гемицеллюлозы и плавление лигнина — на клеточном уровне древесина приобретает новые свойства. В результате изделия из термодревесины практически влагонепроницаемы и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, пожароустойчивостью, устойчивостью к грибкам и гнили, насекомым-вредителям. Материалы применяются во внешней отделке загородных домов и зданий, внутреннем оформлении помещений, в том числе с повышенной влажностью, в отделке яхт, для садовых и ландшафтных построек.

Лесозавод участвует в федеральной программе по наращиванию экспортного потенциала регионов. В 2021 году предприятие начало сотрудничать с АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта Псковской области. Эта работа способствовала развитию деловых контактов компании с иностранными заказчиками.

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