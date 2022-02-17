Россельхозбанк рассказал о трендах на рынке ИЖС

14:36, 17 февраля 2022, ПАИ

За 2021 год интерес россиян к рынку индивидуального строительства резко вырос: объем кредитования Россельхозбанком сегмента увеличился в 2,5 раза, при этом опросы показывают, что более 41 млн семей России хотели бы жить в частных домах. О трендах в отрасли и том, что еще необходимо модернизировать профессиональным участникам рынка загородной недвижимости для полноценного удовлетворения спроса, рассказал заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Смещение роста спроса на загородную недвижимость

Объем выдачи кредитов Россельхозбанка на строительство (ИЖС) за 2021 год увеличился в 2,5 раза, превысив объемы кредитования этого сегмента в 2020 году. 27% от выданных топ-20 банками кредитов на цели ИЖС приходится на Россельхозбанк. Текущие темпы заключаемых договоров с подрядными организациями говорят о росте спроса на стройку. При этом участники ипотечного цикла (риелторы, застройщики, клиенты, банки) наблюдают ряд вопросов, решение которых необходимо для дальнейшего и комфортного развития отрасли.

Во-первых, - отсутствие масштабного строительства на сельских территориях: процесс трудозатратен для застройщиков в силу того, что возникает необходимость создания инфраструктуры.

Во-вторых, существет необходимость в выделении нового лимита кредитования: лимит в 3 млн рублей, выделенный на ИЖС в рамках государственных программ, оказался недостаточным из-за тридцатипроцентного, а в некоторых случаях пятидесятипроцентного роста цен на строительные материалы.

В-третьих, наблюдается нехватка профессиональных участников рынка на сельских территориях: подрядные организации не готовы осуществлять полный цикл строительства на сельских территориях, находящихся в большой удаленности от крупных населенных пунктов в силу высоких затрат на транспортную логистику.

Опыт РСХБ по работе с загородной недвижимостью и ИЖС

Ипотечный портфель Россельхозбанка составляет 388 млрд рублей, в прошлом году было выдано более 51 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 129,5 млрд рублей. Более трети из них (33%) пришлось на сельскую ипотеку. При этом 25% от всех ипотечных кредитов в 2021 году были выданы на приобретение дома с земельным участком.

Понимая потребности и вопросы россиян при совершении сделок по ИЖС, РСХБ запустил две платформы на рынке недвижимости – Свое Жилье и Свое Село.

Сервис Свое Жилье позволяет в несколько кликов подобрать недвижимость, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и подать заявку на оформление ипотеки. При этом подать заявку может не только клиент, но и аккредитованный застройщик или агентство недвижимости через личный кабинет партнёра на платформе. На текущий момент к платформе подключено более 7000 партнеров.

Платформа Свое Село направлена на улучшение благоустройства жителей на сельских территориях. Сервис дает возможность в режиме онлайн получить практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни — от подбора земельного участка или готового дома до подключения инженерных коммуникаций и озеленения территории от партнеров банка.