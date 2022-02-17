Глава Великих Лук завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»

16:12, 17 февраля 2022, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский завёл личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые великолучане! Теперь я на связи с вами и в этой социальной сети. Запрос на новую площадку для диалога поступил именно от вас», - написал Николай Козловский в своём первом посте.

Глава города пообещал, что будет общаться, обмениваться мнениями и решать задачи, делая жизнь великолучан комфортнее. «Всегда открыт для диалога: пишите свои вопросы и предложения в личные сообщения», - добавил Козловский.