Глава Великих Лук завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»
Глава Великих Лук Николай Козловский завёл личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».
«Уважаемые великолучане! Теперь я на связи с вами и в этой социальной сети. Запрос на новую площадку для диалога поступил именно от вас», - написал Николай Козловский в своём первом посте.
Глава города пообещал, что будет общаться, обмениваться мнениями и решать задачи, делая жизнь великолучан комфортнее. «Всегда открыт для диалога: пишите свои вопросы и предложения в личные сообщения», - добавил Козловский.
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