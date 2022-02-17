Санобработку социально значимых объектов провели в Великих Луках

16:35, 17 февраля 2022, ПАИ



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области



Фото: ГУ МЧС по Псковской области







17 февраля в Великих Луках специалисты Невского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку таких социально значимых объектов, как железнодорожный вокзал, структурных подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области, в том числе пожарно-спасательных частей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Для дезинфекции специалисты используют мобильный комплекс специальной обработки. Прилегающая территория и помещения внутри зданий обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды.

В подразделениях МЧС по Псковской области реализуются меры по предупреждению распространения инфекции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед началом рабочих суток у каждого сотрудника измеряется температура, проводится контроль состояния здоровья, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что комплексную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Пскова.