Санобработку социально значимых объектов провели в Великих Луках
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС по Псковской области
17 февраля в Великих Луках специалисты Невского спасательного центра МЧС России провели санитарную обработку таких социально значимых объектов, как железнодорожный вокзал, структурных подразделений Главного управления МЧС России по Псковской области, в том числе пожарно-спасательных частей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
Для дезинфекции специалисты используют мобильный комплекс специальной обработки. Прилегающая территория и помещения внутри зданий обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды.
В подразделениях МЧС по Псковской области реализуются меры по предупреждению распространения инфекции, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед началом рабочих суток у каждого сотрудника измеряется температура, проводится контроль состояния здоровья, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что комплексную дезинфекцию провели на железнодорожном вокзале Пскова.
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