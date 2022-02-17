Глава псковской федерации лыжных гонок: Мы соскучились по золоту

17:55, 17 февраля 2022, ПАИ

«Мы соскучились по золоту», - заявил председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

«Мы должны поздравить нашу команду с золотом. У нас несколько дней не было наград высшей пробы. Наконец наши девочки-фигуристки принесли нам и золото, и серебро. Хотя сборная России заслуживала занять весь пьедестал почета. Нужно поддержать Камилу Валиеву в том, что на нее обрушилось. Думаю, всё впереди. Надо порадоваться за Щербакову и Трусову. Это большой успех, они молодцы», - сказал Владлен Небейголова.