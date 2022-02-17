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Общество

Реставрация Псковского технического лицея на Некрасова выполнена на 50%

Образовательный процесс в Псковском техническом лицее на улице Некрасова, 9 возобновится 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

В прошлом году в здании лицея начались реставрационные работы. Это объект культурного наследия, его возвели в дореволюционное время. Здесь располагалась Мариинская женская гимназия.

17 февраля объект посетила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова. В первую очередь она осмотрела внутренние помещения.«Здание было в плачевном состоянии: отваливалась штукатурка, шли трещины по стенам, присутствовала плесень», — обратила внимание Ирина Иванова.

На данный момент на объекте выполнено более 50 % работ: укреплён фундамент, проведена его гидроизоляция, укреплены перекрытия, сделана стяжка полов, установлены новые деревянные окна, запущена обновлённая система отопления, завешаются черновые работы. Кроме того, проведены археологические изыскания в историческом слое вокруг здания.

«Так как это объект культурного наследия, здесь должны быть выполнены охранные обязательства. Например, под охраной здесь находится плитка, найденная под полом в столовой школы. Её восстановят по сохранившимся эскизам. Лепнину на потолках также будут восстанавливать по архивным документам», — добавила Ирина Иванова.

Сейчас в здании начинаются отделочные работы. Затем будут установлены двери, сантехника, электрические приборы. При наступлении благоприятной погоды подрядная организация проведёт фасадные работы.

Первый заместитель главы администрации города Пскова отметила, что на сегодняшний день есть все основания полагать, что 1 сентября в здание вернутся дети. В настоящий момент образовательный процесс для школьников организован в бывшем здании ПсковГУ на Некрасова, 24.

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