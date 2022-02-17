«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о гололёде и техниках падения
Что принёс циклон «Ксандра» псковичам? Как падать, чтобы избежать серьёзных травм? Когда закончится «ледниковый период»? Об этом – в новом выпуске программы от 17 февраля.
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