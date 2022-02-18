Сотрудники транспортной полиции отмечают профессиональный праздник

07:50, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции, сообщает calend.ru. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).

Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. Уже в XIX веке ее охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал еще острее. Эти задачи легли на плечи «милиции», сотрудники которой следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание.

В связи с чем, 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в крепкую федеральную структуру.

Сейчас основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.