В Псковской области стартовал конкурс краеведов

09:15, 18 февраля 2022, ПАИ

Конкурс краеведов, работающих с молодёжью, стартовал в Псковской области. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Конкурс нацелен на поддержку лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодёжи. Участие могут принять учителя школ и педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры и представители некоммерческого сектора.

Тематические направления конкурса в этом году: «История и этнология родного края»; «Культурная самобытность и наследие народов малой родины»; «Памятники истории и культуры моего края»; «Мой край — край трудовой доблести и славы»; «Туристические тропы родного края».

В каждом федеральном округе определят по три финалиста. Победитель получит 150 тысяч рублей, за второе место – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Организаторами конкурса выступают Российское историческое общество (РИО) и фонд «История Отечества».

Заявки принимаются до 1 июля 2022 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.