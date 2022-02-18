В Псковской области стартовал конкурс краеведов
Конкурс краеведов, работающих с молодёжью, стартовал в Псковской области. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Конкурс нацелен на поддержку лучших практик преподавания и популяризации истории малой родины среди детей и молодёжи. Участие могут принять учителя школ и педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры и представители некоммерческого сектора.
Тематические направления конкурса в этом году: «История и этнология родного края»; «Культурная самобытность и наследие народов малой родины»; «Памятники истории и культуры моего края»; «Мой край — край трудовой доблести и славы»; «Туристические тропы родного края».
В каждом федеральном округе определят по три финалиста. Победитель получит 150 тысяч рублей, за второе место – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.
Организаторами конкурса выступают Российское историческое общество (РИО) и фонд «История Отечества».
Заявки принимаются до 1 июля 2022 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.
Слышали ли вы про биткоин?
Транспортные полицейские организовали для псковских школьников акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге»
В Пскове 14-летняя девочка предстанет перед судом за хищение денег с банковской карты