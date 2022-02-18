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Общество

Первым электронным сертификатом на покупку техсредства реабилитации расплатился великолучанин

На прошлой неделе житель Великих Лук первым из граждан льготной категории в Псковской области приобрел техническое средство реабилитации с помощью электронного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Такая возможность у граждан с инвалидностью появилась в конце сентября 2021 года. Электронный сертификат на средства технической реабилитации был запущен Минтрудом совместно с Минцифрой, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и ФСС для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Он  является записью в реестре государственной системы электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты «МИР» получателя. То есть для лица с инвалидностью сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранное изделие, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы.

«Я, как только услышал о такой возможности, сразу же решил ею воспользоваться, - рассказал великолучанин Юрий Волков. - И не пожалел. На «Госуслугах» оформил соответствующее заявление и отправил его в Псковское региональное отделение ФСС. Специалисты откликнулись сразу же. Через несколько дней сертификат на покупку трости уже был оформлен. За тростью я отправился в интернет-магазин. Поначалу возникли проблемы. Из-за технического сбоя на сайте сняли мои личные сбережения  с карты «Мир». Благодаря персональному менеджеру из ФСС деньги быстро удалось вернуть на карту, а трость оплатить по сертификату. Товар был доставлен очень оперативно, да и к качеству никаких нареканий у меня не было».

Великолучанин отметил несколько плюсов у нового способа. Во-первых, не прошло и двух недель с момента подачи заявления на получение сертификата, как он стал обладателем средства реабилитации, в котором нуждался. Все действия: подача заявления, получение сертификата, покупка трости были совершены, не выходя из дома – дистанционно. В-третьих, в интернет-магазине он выбрал трость, которая ему понравилась. В-четвертых, ему не пришлось тратить на покупку собственные средства, а потом ждать компенсации от ФСС. Той суммы, что Фонд записал на его персональный сертификат, как раз хватило на новое изделие.

Со списком товаров и услуг, которые можно оплатить сертификатом, граждане могут познакомиться в электронном каталоге технических средств реабилитации. В настоящее время он находится в активной разработке и максимально будет расширен к 2023 году.  Сейчас перечень в каталоге позволяет выбрать только серийные ТСР.

Новый способ получения государственной поддержки на средства реабилитации для льготной категории граждан не отменяет уже действующие. Выбор остается за инвалидом. После внедрения электронного сертификата гражданин по-прежнему может выбрать самый удобный для себя способ: получить готовые изделия через ФСС посредством госзакупок, воспользоваться компенсацией за приобретенный товар за собственные средства или оформить электронный сертификат и оплатить им ТСР напрямую.

Пошаговая инструкция о том, как можно получить электронный сертификат, - на сайте Псковского регионального отделения ФСС.

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