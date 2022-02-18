Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют до 14 марта

09:32, 18 февраля 2022, ПАИ

Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют до 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением работ на второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского с 10:00 21 февраля до 24:00 14 марта будет закрыт для движения автотранспорта, не считая спецмашин, участок улицы Александра Невского от улицы Совхозной до улицы Леона Поземского. Объезд будет осуществляться по улице Ипподромной.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. «При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», – отметили в пресс-службе администрации.