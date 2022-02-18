В Пскове 14-летняя девочка предстанет перед судом за хищение денег с банковской карты

09:41, 18 февраля 2022, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 14-летняя девочка, обвиняемая в хищении денег с банковской карты. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккауне СУ СК России по Псковской области.



По версии следствия, 3 октября 2021 года 14-летняя девочка нашла на улице Пушкина в Пскове утерянную банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. За два дня обвиняемая совершила почти 20 покупок, расплачиваясь за товар бесконтактным способом на сумму, не превышающую 1000 рублей за одну операцию. Девочка покупала различные напитки, продукты и аптечную продукцию



Несовершеннолетнюю обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.