Народные игры, лыжи и конкурсы: День здоровья пройдёт в Печорском районе

11:08, 18 февраля 2022, ПАИ

День здоровья проведёт Псковское региональное отделение Союза пенсионеров России 23 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выездной семинар «День здоровья» состоится в деревне Бор-Бельково Печорского района. Мероприятие будет организовано в рамках проекта «Мудрость и юность. Пожилые — молодым, молодые — пожилым», который реализуется региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» на средства Фонда президентских грантов.

День здоровья объединит представителей старшего и младшего поколений из местных отделений Союза пенсионеров России Пскова, Печор и Псковского района.

В программе семинара предусмотрены лыжные прогулки, народные игры на свежем воздухе, различные конкурсы и призы. Совместное мероприятие позволит укрепить контакты разных поколений: бабушек, дедушек и их внуков, а также приобщиться к активному образу жизни.

Проект реализуется для улучшения качества жизни пенсионеров путём создания условий для сохранения физического, когнитивного и эмоционального здоровья, укрепления межпоколенческого взаимодействия. Все участники семинара «День здоровья» вакцинированы, мероприятия состоятся с соблюдением противоковидных мер.

Напомним, что в прошлом году проект «Мудрость и юность. Пожилые — детям, дети — пожилым» стал победителем Фонда президентских грантов, реализация которого осуществляется в 2022 году региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке партнеров, администрации Псковской области. В рамках реализации проекта планируется охватить не менее 600 пенсионеров Псковской области и не менее 130 представителей младшего поколения.