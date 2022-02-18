Более 15 млн россиян заболели коронавирусом с начала пандемии

11:38, 18 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай заражения коронавирусом, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

18 февраля в стране зафиксировано 784 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 198 369 человек. За сутки госпитализировано 18 632 человека, что на 3% больше по сравнению с 17 февраля.

Всего по состоянию на 18 февраля в России выявлено 15 020 573 случая заболевания коронавирусом, 12 026 844 человека выздоровели, 343 957 – умерло.