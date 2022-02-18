Более 15 млн россиян заболели коронавирусом с начала пандемии
За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай заражения коронавирусом, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.
18 февраля в стране зафиксировано 784 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 198 369 человек. За сутки госпитализировано 18 632 человека, что на 3% больше по сравнению с 17 февраля.
Всего по состоянию на 18 февраля в России выявлено 15 020 573 случая заболевания коронавирусом, 12 026 844 человека выздоровели, 343 957 – умерло.
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