Сеть круглосуточных общественных туалетов оборудуют в Пскове

13:46, 18 февраля 2022, ПАИ

Сеть круглосуточных общественных туалетов оборудуют в Пскове. Об этом в Instagram-эфире сообщил глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, «уже есть смета на восстановление и создание инфраструктуры туалетов», которые будут работать круглые сутки. В частности, в уже имеющихся планируется установить обогреватели, настроить работу насосов.

«На ближайшей сессии городской Думы постараемся передать финансирование, чтобы можно было заключить договоры на дооборудование туалетов. Предусмотрим, чтобы они работали без кассиров, а оплатить посещение можно было с помощью банковской карты», - добавил Борис Елкин.