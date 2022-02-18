Сеть круглосуточных общественных туалетов оборудуют в Пскове
Сеть круглосуточных общественных туалетов оборудуют в Пскове. Об этом в Instagram-эфире сообщил глава администрации города Борис Елкин.
По его словам, «уже есть смета на восстановление и создание инфраструктуры туалетов», которые будут работать круглые сутки. В частности, в уже имеющихся планируется установить обогреватели, настроить работу насосов.
«На ближайшей сессии городской Думы постараемся передать финансирование, чтобы можно было заключить договоры на дооборудование туалетов. Предусмотрим, чтобы они работали без кассиров, а оплатить посещение можно было с помощью банковской карты», - добавил Борис Елкин.
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