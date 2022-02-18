Псковский завод «Титан-Полимер» создаёт условия для карьерного роста

15:11, 18 февраля 2022, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» создаёт условия для карьерного роста. С момента создания завода уже 16 сотрудников значительно выросли в должности. Одним из таких является Павел Иванов, который устроился инженером-электриком, а уже через полтора года стал начальником отдела КИПиА и промышленной электроники.

Добиться этого Павел Иванов смог благодаря активной жизненной позиции, образованию и накопленному опыту. Он рассказал, что в детстве интересовался физикой, устройством и принципами работы всевозможных механизмов. Это стало определяющим фактором при выборе профессии, поэтому он окончил электромеханический факультет Псковского политехнического института (ныне ПсковГУ). А при выборе места работы обратил особое внимание на многолетнюю историю Группы компаний «Титан».

В настоящее время сотрудник развивает профессиональные навыки и отмечает, что завод предоставляет все возможности для этого. Сейчас он работает с контрольно-измерительными приборами и автоматикой – занимается регулировкой, монтажом и испытаниями различных видов аппаратуры.

Павел Иванов уверен, что каждый сотрудник может подняться в должности, если будет качественно и добросовестно выполнять свои обязанности.

В настоящее время «Титан-Полимер» входит в заключительную фазу строительства и продолжает набор сотрудников. На сегодняшний день на предприятии открыто порядка 150 вакансий.