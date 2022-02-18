В Великих Луках разработают проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения

17:42, 18 февраля 2022, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский поручил главе администрации города Андрею Беляеву разработать поэтапный трёхгодичный проект по реконструкции и модернизации системы городского освещения. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в своём очередном видеообращении в Instagram-аккаунте.

Николай Козловский также поручил усилить ремонтные работы в данном направлении. Он отметил, что ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на модернизацию линий электропередачи.

В этом году работа будет также продолжена – уже приобретены 174 светодиодные лампы для замены. В настоящее время в рамках имеющихся лимитов планируется провести ещё один конкурс на закупку светодиодных светильников.