«Везде мы были в шаге от медалей»: Александр Кузьмин оценил выступление российских биатлонистов

17:50, 18 февраля 2022, ПАИ

Мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста» оценил выступление российских биатлонистов.

«Мы наблюдали интереснейшую гонку по биатлону у наших парней. Но они, видно, эмоционально подразбиты, с некоторыми из них я пообщался, и они подтвердили, что гонка далась тяжело», - рассказал Александр Кузьмин и поддержал Дмитрия Губерниева, который поставил спортсменам «четвёрку» за гонку.

«Везде мы были в шаге от медалей. Выступление нашей команды крутое, просто где-то сил не хватило», - добавил спикер.