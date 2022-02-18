«Везде мы были в шаге от медалей»: Александр Кузьмин оценил выступление российских биатлонистов
Мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста» оценил выступление российских биатлонистов.
«Мы наблюдали интереснейшую гонку по биатлону у наших парней. Но они, видно, эмоционально подразбиты, с некоторыми из них я пообщался, и они подтвердили, что гонка далась тяжело», - рассказал Александр Кузьмин и поддержал Дмитрия Губерниева, который поставил спортсменам «четвёрку» за гонку.
«Везде мы были в шаге от медалей. Выступление нашей команды крутое, просто где-то сил не хватило», - добавил спикер.
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