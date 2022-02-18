Андрей Сидоров: Одного льда Пскову мало

17:57, 18 февраля 2022, ПАИ

Директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста» заявил о необходимости построить в Пскове ещё один Ледовый дворец.

«Приятно, что вот уже 10 лет у нас в городе работает Ледовый дворец. Но могу сказать, что одного льда Пскову мало. Нужен хотя бы еще один, чтобы было комфортно всем, чтобы все помещались: и фигуристы, и хоккеисты», - отметил он.

Андрей Сидоров напомнил, что в регионе «зажглось» много спортивных звёзд, и подчеркнул, что он сам работает с летними видами спорта.

«Могу отметить Ивана Макарова, который сейчас готовится к Сурдлимпиаде в этом году (велосипедный спорт), успешно выступают братья Шабановы», - сказал он.