Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Андрей Сидоров: Одного льда Пскову мало

Директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров в эфире выпуска «Олимпийского дайджеста» заявил о необходимости построить в Пскове ещё один Ледовый дворец.

«Приятно, что вот уже 10 лет у нас в городе работает Ледовый дворец. Но могу сказать, что одного льда Пскову мало. Нужен хотя бы еще один, чтобы было комфортно всем, чтобы все помещались: и фигуристы, и хоккеисты», - отметил он.

Андрей Сидоров напомнил, что в регионе «зажглось» много спортивных звёзд, и подчеркнул, что он сам работает с летними видами спорта.

«Могу отметить Ивана Макарова, который сейчас готовится к Сурдлимпиаде в этом году (велосипедный спорт), успешно выступают братья Шабановы»,  - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Андрей Сидоров: Одного льда Пскову мало
18 февраля 2022

Трансляция одиннадцатого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
18 февраля 2022

Выступления российских биатлонистов, хоккеистов и фигуристов обсудим в «Олимпийском дайджесте»
18 февраля 2022

Великолукские студенты завоевали бронзовые награды Кубка Европы по самбо
18 февраля 2022

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли из-за погоды
18 февраля 2022

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине
17 февраля 2022

Глава псковской федерации лыжных гонок: Мы соскучились по золоту
17 февраля 2022

Трансляция десятого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...