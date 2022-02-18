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Культура

До окончания приёма работ на конкурс «Пушкинский заповедник. Признание в любви» осталось менее месяца

Александр Стройло. Тригорское (1998). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

До окончания приёма работ на литературный конкурс «Пушкинский заповедник. Признание в любви» осталось чуть менее месяца. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Это творческое соревнование в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» проводят к столетию образования «Пушкинского уголка» в Псковской области. От своих гостей сотрудники заповедника не раз слышали рассказы о том, как путешествие в Михайловское изменило чью-то судьбу, повлияло на выбор профессии или жизненного пути, стало началом большой дружбы или любви. Всем героям подобных сюжетов предлагают поделиться ими, написать, как история любви к музею стала историей их жизни.

Конкурсная работа может быть выполнена в стихах или в прозе, оформлена в свободном стиле, но обязательно от руки. При желании её можно проиллюстрировать подлинными письмами, фотографиями. Последний день отправки «признания в любви» в «Михайловское» — 17 марта (по почтовому штемпелю).

Авторы лучших работ будут награждены памятными дипломами и подарочными сертификатами на посещение Пушкинского заповедника.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника.

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