Университет «Сириус» в этом году запустит шесть новых магистерских программ

19:23, 19 февраля 2022, ПАИ

Научно-технологический университет «Сириус» запустит в этом году шесть новых магистерских программ, которые возглавят ведущие учёные страны и руководители крупных индустриальных проектов, сообщили в пресс-службе университета.

В настоящее время вуз реализует четыре магистерские программы – «Генетика», «Биоинформатика», «Финансовая математика», «Робототехника» и «Когнитивные исследования». С 1 апреля бакалавры и специалисты (с присвоением квалификации «дипломированный специалист») смогут подать документы для приёма на шесть новых программ. Это «Математическое моделирование в нефтегазовом инжиниринге», «Биоинформатика и геномика», «Генетика и биотехнология растений», «Иммунобиология и биомедицина», «Медицинская химия» и «Прикладной анализ поведения». Занятия начнутся в сентябре.

Новые магистерские программы возглавят член-корреспондент РАН, генетик Евгений Рогаев, академик РАН, специалист в области молекулярной биологии и иммунологии Сергей Недоспасов, профессор Йельского университета и университета Хьюстона, клинический психолог Елена Григоренко, профессор РАН, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина и другие представители мировой науки.