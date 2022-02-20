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Российские хоккеисты уступили в финале Олимпиады финнам

Сборная России проиграла Финляндии и взяла серебро. Фото РИА Новости

В финале Олимпиады в Пекине мужская сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Об этом сообщает РИА Новости. У россиян отличился Михаил Григоренко (восьмая минута), у финнов шайбы забросили Вилле Покка (24-я) и Ханнес Бьёрнинен (41-я).

Финны впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею. Россиянам досталось серебро — для национальной сборной это 32-я медаль Олимпиады-2022. Всего в ее активе шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
 

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