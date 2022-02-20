Российская сборная заняла девятое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

11:16, 20 февраля 2022, ПАИ

По итогам последнего, 16-го дня соревнований Россия сохранила девятое место в медальном зачёте и второе по общему числу.Об этом сегодня сообщил Telegram-канал Russia Today.

В активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на этих играх россияне завоевали рекордные для себя 32 медали.

Медальный зачёт выиграла Норвегия (16, 8, 13), второе место заняла Германия (12, 10, 5), а тройку лучших замкнул Китай (9, 4, 2).

Ранее ПАИ сообщило, что российские хоккеисты не смогли обойти в финале хоккеистов Финляндии.