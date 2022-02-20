В Госдуме предложили пересмотреть систему подсчета медалей на Олимпийских играх

18:46, 20 февраля 2022, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев завил, что систему подсчета медалей на Олимпийских играх необходимо пересмотреть, пишет ТАСС.

Он предложил за каждую медаль присваивать баллы. Парламентарий подчеркнул, что иначе за вторые-третьи места можно не биться, так как главным показателем считают золотые медали.

Российская команда завоевала 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).