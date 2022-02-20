Эксперт назвал признаки того, что кто-то имеет доступ к вашему смартфону

20:12, 20 февраля 2022, ПАИ

Приложения через автоматизированный доступ могут собирать информацию о пользователях, когда те об этом не подозревают, сообщил доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

Он отметил, что при этом приложение запрашивает доступ к использованию камеры, микрофона, а также к данным (изображениям и видео) на телефоне при установке. Эксперт подчеркнул, что можно не соглашаться с данным пунктом при установке, но тогда приложение не будет работать вообще или будет работать некорректно.

Собранные данные агрегируются в базах. При этом добросовестность тех, у кого есть к ним доступ, зачастую стоит под сомнением, отметил эксперт.

Вычислить сбор данных в таком случае возможно, добавил Кашкин. Для этого нужно определить, насколько уместен запрос на использование фото и видео в контексте работы самого приложения.

С настороженностью стоит относиться к использованию геолокации, в том числе и к подключению к веб-ресурсам. На использование гаджета кем-то извне указывают резкая и неравномерная потеря заряда аккумулятора, самостоятельное выключение и торможение. В фоновом режиме может быть запущена вредоносная программа, которая контролирует манипуляции с телефоном с удалённого сервера.