Как воздух в крупных городах влияет на здоровье, объяснил врач

20:23, 20 февраля 2022, ПАИ

Состояние воздуха в городе может отрицательно влиять на здоровье лёгких, заявил врач-пульмонолог Игорь Степанян радио Sputnik.

Он отметил, что воздух в крупных городах вреден в первую очередь потому, что в нём содержится большое количество твёрдых частиц.

Специалист подчеркнул, что если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Врач посоветовал для сохранения здоровья проводить на природе как минимум один день в неделю.