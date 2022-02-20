Как воздух в крупных городах влияет на здоровье, объяснил врач
Состояние воздуха в городе может отрицательно влиять на здоровье лёгких, заявил врач-пульмонолог Игорь Степанян радио Sputnik.
Он отметил, что воздух в крупных городах вреден в первую очередь потому, что в нём содержится большое количество твёрдых частиц.
Специалист подчеркнул, что если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье. Врач посоветовал для сохранения здоровья проводить на природе как минимум один день в неделю.
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