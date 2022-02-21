Здание псковской филармонии оставляет желать лучшего – Сергей Жаворонок
Техническое состояние здания Псковской областной филармонии оставляет желать лучшего, заявил новый директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
«И снаружи, и внутри всё не так уж классно. Зритель видит не только фасады, которые сейчас освободились от рекламных конструкций, видит ещё и гардеробы. С натяжкой можно сказать, что они в удовлетворительном состоянии. Плюс технические помещения, помещения под сценой...» - перечислил Жаворонок.
Он добавил, что полноценно проводить в здании филармонии крупные мероприятия и концерты затруднительно, так как артистам с инструментами, например, просто негде разместиться.
Слышали ли вы про биткоин?
Эксперт: Псковские достопримечательности и сфера услуг выигрывают даже по сравнению с Золотым кольцом
Горводоканал предупредил об отключении воды в трёх домах на улице Госпитальной в Пскове