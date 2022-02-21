Здание псковской филармонии оставляет желать лучшего – Сергей Жаворонок

09:47, 21 февраля 2022, ПАИ

Техническое состояние здания Псковской областной филармонии оставляет желать лучшего, заявил новый директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«И снаружи, и внутри всё не так уж классно. Зритель видит не только фасады, которые сейчас освободились от рекламных конструкций, видит ещё и гардеробы. С натяжкой можно сказать, что они в удовлетворительном состоянии. Плюс технические помещения, помещения под сценой...» - перечислил Жаворонок.

Он добавил, что полноценно проводить в здании филармонии крупные мероприятия и концерты затруднительно, так как артистам с инструментами, например, просто негде разместиться.