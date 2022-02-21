Весеннее ограничение для большегрузов планируют ввести в Псковской области с 14 марта

12:07, 21 февраля 2022, ПАИ

С 14 марта по 12 апреля в Псковской области планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трёхосной тележки. Исключение составляют 37 участков дорог, на которых устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки в период действия весенних ограничений.

Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов, коммунальных отходов, грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в «Псковавтодоре» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: 8(8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).