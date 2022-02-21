Информацию о реконструкции Троицкого моста псковичи могут узнать у чат-ботов

18:51, 21 февраля 2022, ПАИ

1 марта в Пскове на реконструкцию закроют Троицкий мост. Общественный транспорт будет ходить по новым маршрутам, а пешеходам рекомендовано пользоваться мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья.

Всю актуальную информацию о реконструкции моста, в том числе об объездных маршрутах, псковичи могут узнать у чат-ботов обратной связи «Псков Официально» в разделе «Реконструкция Троицкого моста». Чат-боты доступны по ссылке.

Напомним, чат-боты запустили в регионе в октябре прошлого года. Они разработаны АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Запуск осуществлён совместно с ЦУР Псковской области.

У чат-ботов можно узнать необходимую информацию на актуальные темы: ЖКХ, соцзащита, коронавирус, образование, здравоохранение. Также функционал чат-ботов позволяет направить свой вопрос и там же получить ответ органов власти оперативно и в удобном формате.

Всего чат-ботами обратной связи с момента запуска воспользовалось почти 3 тысячи псковичей.