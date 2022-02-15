1 марта Троицкий мост в Пскове закроется на реконструкцию

21:16, 15 февраля 2022, ПАИ

1 марта закрывается для транспорта и пешеходов Троицкий мост в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.

С этого момента подрядчик приступит к разборке аварийного сооружения и возведению нового. «Поставил задачу так организовать работы, чтобы уже 30 декабря открыть движение по обновлённому мосту», – отметил Борис Елкин.

На время реконструкции для проезда на Запсковье автомобилистам рекомендуется использовать Кузнецкий мост и мост им. Александра Невского. Пешеходы могут воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

Схема движения автобусов, связывающих Запсковье с центром, тоже изменена. Маршруты № 1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124 будут пролегать иначе.

«Нам вместе предстоит пройти непростой период: привычная схема движения транспорта в городе значительно поменяется. Прошу всех запастись терпением и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Наградой станет современный, удобный, а главное – надёжный мост, который украсит центр Пскова. При этом его исторический вид будет максимально сохранён», – заверил глава администрации города.

Он напомнил, что реконструкция моста стала возможна благодаря усилиям администрации Псковской области, лично губернатора Михаила Ведерникова и дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ. Объект включён в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Ранее отмечалось, что одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста.