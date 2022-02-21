В России зарегистрировали ПЦР-тест для выявления штамма омикрон

21:29, 21 февраля 2022, ПАИ

В России зарегистрирован ПЦР-тест нового поколения, определяющий коронавирус и отдельно выявляющий штамм омикрон. Об этом сообщает «Российская газета».

Особенность зарегистрированного Росздравнадзором теста заключается в том, что обнаружение РНК коронавируса и дифференциация омикрона происходят в одной пробирке. Это сокращает время анализа и позволяет исследовать максимальное количество образцов за одну постановку. По словам одного из разработчиков изделия – АО «Генериум», в общей сложности весь анализ занимает 1,5 часа.

Учёные рассказали, что тест обнаруживает омикрон благодаря возможности определения характерных мутаций в N-гене. Из-за многочисленных изменений этот штамм сегодня считается самым контагиозным, он способен заражать людей даже с антителами после вакцинации или после перенесённой инфекции.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предположил, что омикрон, вероятно, будет не последним штаммом коронавируса. Он считает, что эволюция вируса происходит постоянно, но неясно, будет ли следующий штамм генетически значимым.