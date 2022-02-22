Зимний треугольник сфотографировал над Псковом астроном-любитель
Зимний треугольник сфотографировал над Псковом астроном-любитель Пётр Митрофанов. Своим снимком он поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии» «ВКонтакте».
Зимним треугольником называют астеризм (легко различимая группа звёзд) в экваториальной части неба. В Северном полушарии треугольник лучше всего виден зимой. Его можно различить также в течение всей осени под утро и ранней весной). Северный треугольник состоит из ярких звёзд — Сириус (созвездие Большого Пса), Процион (созвездие Малого Пса) и Бетельгейзе (созвездие Ориона).
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