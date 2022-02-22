До -7 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 23 февраля
23 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью -7…-2 градуса, днем -3…+2 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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