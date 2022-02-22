Снятый по мотивам трагедии с подростками в Стругах Красных фильм покажут на фестивале «Дух огня»

15:00, 22 февраля 2022, ПАИ

На международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске состоится показ фильма «Межсезонье» режиссера Александра Ханта, снятого по мотивам трагедии с подростками в Стругах Красных в 2016 году. Об этом сообщается на сайте киносмотра.

Картину «Межсезонье», участвующую в международном конкурсе – 2022, можно будет увидеть 24 февраля в малом зрительном зале Центра искусств для одаренных детей Севера. Фильм представят режиссер Александр Хант и члены съемочной группы. Ранее картину показали на фестивале «Темные ночи» в Таллине.

«Саше и Дане по пятнадцать лет, они любят друг друга. Родители Саши узнают об этом, и отчим запирает ее дома. Но ребята бегут, решая бросить вызов своим родителям и целому миру. Свобода опьяняет героев, особенно скромного и нерешительного Даню, который переходит черту закона. Отчим Саши руководит поисками, он намерен добиться для Дани реального срока. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками», - говорится в описании к ленте.

«Главные роли сыграли подростки, которые не имели такого опыта, это непрофессиональные артисты, это у них дебютные роли, поэтому да, помимо этого были профессиональные артисты: Константин Гацалов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева», - отметил Александр Хант изданию ugra-tv.ru.

Режиссер уже второй раз участвует в кинофестивале «Дух огня». Его дебютный полнометражный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в 2018 году получил на смотре приз зрительских симпатий. Кроме того, картина была награждена премией «Ника» в номинации «Открытие года» и главным призом программы «К Востоку от Запада» на фестивале в Карловых Варах.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы по обращению родителей одного из подростков разыскать пропавших три дня назад детей. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.