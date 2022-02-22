За пьяную езду пскович приговорён к обязательным работам

22:37, 22 февраля 2022, ПАИ

Наказание в виде 200 часов обязательных работ будет отбывать 31-летний житель города Пскова, осуждённый за управление транспортным средством в состояние алкогольного опьянения. Ранее он подвергался административному наказанию за аналогичные действия, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

26 декабря 2021 года злоумышленник, ранее лишённый права управления транспортным средством, вновь сел за руль автомобиля «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения. Его задержал сотрудник ГИБДД на шоссе Санкт-Петербург – Киев на территории Псковского района.

По результатам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также установил запрет на управление транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.