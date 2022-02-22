Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

19:01, 22 февраля 2022, ПАИ

Минздрав России утвердил 15-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подготовленную ведущими российскими экспертами в связи с распространением варианта омикрон SARS-CoV-2. Документ размещён на сайте ведомства.

В новой версии внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией с учётом новых научных данных и клинической практики. Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара.

В связи с интенсивным распространением варианта омикрон выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. При этом по-прежнему основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лёгкого течения и течения средней степени тяжести.

Также в новую версию включены рекомендации по оценке изменений после перенесённого COVID-19 с помощью лучевой диагностики.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе.