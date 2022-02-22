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Происшествия

К колонии строгого режима приговорили вора-рецидивиста из Порховского района

В колонию строгого режима отправится не имеющий постоянного места жительства, ранее судимый уроженец Порховского района, осуждённый за совершение краж чужого имущества из бани и жилого дома. Об этом Псковскому агентству сообщили информации в прокуратуре Псковского района.

41-летний мужчина в середине октября 2021 года освободился условно досрочно из мест лишения свободы. В период времени с 17 по 19 октября 2021 года он совершил хищение имущества на сумму 5 132 руб. из бани, расположенной в деревне Сельцо Псковского района. В один из дней в начале ноября 2021 года злоумышленник украл имущество на сумму 2 864 руб. из жилого дома в деревне Новоселье Псковского района.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, раскаяние, частичное возмещение ущерба) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидива) назначил виновному наказание с присоединением неотбытого срока по предыдущему приговору в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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